Шойгу в Пекине встретится с председателем КНР

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Шойгу прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И, сообщает телеканал «Звезда» .

В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы указано в сообщении Telegram-канала телекомпании.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры.

Китайский лидер поддержал начало переговоров США и России по урегулированию украинского конфликта.