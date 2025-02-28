Шойгу в Пекине встретится с председателем КНР
Шойгу прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И, сообщает телеканал «Звезда».
В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы указано в сообщении Telegram-канала телекомпании.
Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры.
Китайский лидер поддержал начало переговоров США и России по урегулированию украинского конфликта.