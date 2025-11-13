Шойгу: Россия рассчитывает на выполнение США обязательств по ядерным испытаниям
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия рассчитывает, что США будут следовать обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, сообщает РИА Новости.
«Рассчитываем, что Вашингтон и далее будет следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания», — отметил он.
Ранее Трамп заявлял, что отдал распоряжение Пентагону незамедлительно возобновить испытания ядерного оружия, ссылаясь на то, что, по его мнению, этим занимаются другие страны. При этом он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь, и подразумеваются ли ядерные взрывы.
В интервью телеканалу CBS News американский лидер заявил, что Соединенные Штаты «будут тестировать ядерное оружие, как и другие страны», сославшись на необходимость проверки работоспособности арсенала.
