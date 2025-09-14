Шмыгаль: Украине нужно 120 млрд долларов для борьбы с РФ в 2026 году

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае продолжения боевых действий Украине потребуется минимум 120 млрд долларов в следующем году, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

«Если война продолжится, нам понадобится минимум $120 млрд на следующий год», —отметил он.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев предупредил о качественном изменении российско-германских отношений в случае поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Особую озабоченность Москвы вызывает тот факт, что управление этими сложными системами, вероятно, будут осуществлять немецкие военнослужащие, поскольку подготовка украинских специалистов заняла бы слишком много времени.