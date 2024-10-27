Шевченко назвал две основы для переговоров между РФ и Украиной

Шевченко высказался за переговоры между РФ и Украиной в ближайшее время

Мирные переговоры между Москвой и Киевом — это неминуемое событие, которое нужно организовать как можно скорее, такое мнение высказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко, пишут РИА Новости .

По мнению Шевченко, чем раньше состоятся переговоры, тем выгоднее будут сформулированы условия переговоров для Киева. При этом он считает, что переговоры неминуемы, однако чтобы Украина получила выгодные для себя условия, нужно соблюсти всего две основы.

«Первая основа — это наличие баланса интересов у враждебных и воюющих на тот момент сторон. А не односторонний договор, возлагающий на одну сторону лишь совокупность прав, а на вторую — совокупность обязанностей. Иными словами, капитуляция», — заявил Шевченко.

А второй основой для заключения мира между странами, по мнению Шевченко, является «субъективное восприятие лиц» в отношении друг друга. Речь идет о контакте менталитетов и того, как обе стороны воспринимают и характеризуют те или иные явления.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт между Россией и Украиной закончится переговорами. Такое мнение Остин высказал после встречи с Папой Римским Франциском.