Сестра Ким Чен Ына назвала Южную Корею и Украину «невоспитанными собаками»

сегодня в 13:54

Ким Е Чжон, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, сравнила Южную Корею и Украину с «невоспитанными собаками», сообщает РБК .

По словам политика, Киев и Сеул похожи: они «суетятся, попрошайничают», а также провоцируют страны, которые обладают ядерным оружием.

«Надо сказать, что это общая характеристика всех невоспитанных собак, выращенных США», — сказала Ким Е Чжон.

Она также прокомментировала инцидент с запуском южнокорейской стороной беспилотников, нарушивших воздушное пространство КНДР. Ким Е Чжон заявила, что северокорейские следственные органы ведут расследование по данному факту. Она добавила, что виновников ждет наказание и «возмездие».

Ранее Ким Чен Ын обвинил Южную Корею в военных провокациях из-за запуска беспилотников. Затем КНДР подорвала несколько межкорейских дорог на своей территории.