Сестра Ким Чен Ына назвала абсурдными слова об оружейных сделках с РФ

Заявления об оружейных сделках России с КНДР являются абсурдными и полными выдумок, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, пишет РИА Новости .

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына указала, что «враждебные силы» распространяют дезинформацию ради введения общественности в заблуждение.

«Как мы уже не раз заявляли, „версия об оружейных сделках между КНДР и РФ“, полная неточных мнений и выдумок, является абсурдной гипотезой, которую не имеет никакого смысла оценивать и комментировать», — заявила Ким Е Чжон.

Также она добавила, что оборонная промышленность КНДР продолжает развиваться стремительными темпами. Пхеньян не желает экспортировать и разглашать свой военный потенциал, резюмировала Ким Е Чжон.