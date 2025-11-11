Сербские учёные выступили против сноса здания Генштаба, разрушенного НАТО

В Сербии разгорается общественный конфликт вокруг судьбы здания Генштаба, разрушенного авиацией НАТО в 1999 году, сообщает РИА Новости .

Сербская академия наук и искусств вместе с более чем 6,7 тысячами учёных и экспертов из нескольких стран подписала декларацию против сноса и за восстановление исторического комплекса.

Этот шаг стал ответом на принятие парламентом специального закона, открывающего возможности для реконструкции территории с привлечением американских инвесторов. Учёные настаивают на присвоении зданию статуса культурного достояния исключительного значения и восстановлении его в первоначальном виде.

Конфликт усугубляется заявлениями прокуратуры о превышении полномочий президентом Александром Вучичем, который ранее утверждал, что договорился с американской стороной о создании на этой территории музея жертв НАТО.

