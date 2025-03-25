Сенатор РФ Карасин: диалог на консультациях с США оказался непростым

Разговор во время встречи экспертных групп от РФ и Соединенных Штатов, состоявшийся 24 марта в Эр-Рияде, Саудовской Аравии, оказался непростым. Однако он был полезен для обоих стран, получилось решить большое количество проблем, рассказал ТАСС глава комитета Совфеда по международным делам и один из участников делегации РФ Григорий Карасин.

Во время встречи говорили про практически все вопросы. Встреча была непростой, но насыщенной. Диалог в итоге оказался полезным как для РФ, так и США, сказал сенатор.

«Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили», — отметил Карасин.

Ранее он заявил, что есть вероятность найти способ взаимодействия России и США.