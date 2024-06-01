сегодня в 18:32

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что западным странам интересны в Украине лишь ее плодородные земли. По мнению сенатора, зарубежные компании уже «захватили» множество украинских угодий, в том числе во время приватизации, сообщает NEWS.ru .

В меньшей степени Запад интересуют полезные ископаемые Украины, полагает Цеков. По его словам, на Банковой «только и заботились, как бы что-то продать и заработать».

«Украина нужна Западу только ради ее богатств. Прежде всего — плодородная земля», — заявил российский сенатор.

Тем временем в Совете национальной безопасности США заявили, что с начала СВО Белый дом потратил 81 миллиард долларов на помощь Украине.

