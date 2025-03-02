Сенатор Круз назвал встречу Зеленского с Трампом худшей в истории

Американский сенатор Тед Круз заявил, что Владимир Зеленский мог бы договориться с президентом США Дональдом Трампом о выгодном для Украины мире, однако он решил устроить перепалку, сообщает РИА Новости .

«Зеленский пришел в Овальный кабинет и решил, что может побороться с Трампом, может оскорблять и принижать его. Без преувеличений, это войдет в историю как худшая встреча в Белом доме», — заявил он на подкасте в соцсети X.

По его мнению, Зеленский заранее спланировал все свои действия.

На встрече с президентом США в Вашингтоне 28 февраля Зеленский начал с ним пререкаться. Через некоторое время после этого делегацию из Киева выгнали из Белого дома.

Когда стороны начали обсуждать украинский кризис, Трамп высказался за прекращение огня с Россией и установления мира, а Зеленский возразил, отметив, что Украина никогда на это не согласится. В итоге президенты поссорились. Трамп в какой-то момент не смог сдержаться и назвал Зеленского «тупым». В итоге украинский лидер спешно покинул Белый дом раньше времени, подписание сделки, а также пресс-конференцию по ее итогам отменили.

Трамп в своей соцсети заявил, что Украина не готова к мирному урегулированию конфликта с Россией, но Зеленский всегда может вернуться в США для продолжения диалога, когда поменяет мнение.