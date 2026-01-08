Сенат США проголосовал за ограничение войны Трампа в Венесуэле

Сенат Соединенных Штатов утвердил резолюцию, требующую от исполнительной власти получения одобрения Конгресса перед началом любых военных действий против Венесуэлы. За документ проголосовали 52 сенатора, против высказались 47. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Резолюция направлена на укрепление контроля Конгресса над военными действиями и должна обязать президента уведомлять законодателей перед запуском военных операций. Это решение подчеркивает важность соблюдения законодательства, на основании которого право объявлять войну принадлежит Конгрессу.

Несмотря на закрепленное в Закон о военных полномочиях 1973 года требование о уведомлении Конгресса о начале военных операций, в прошлом это положение часто игнорировалось в ходе различных военных конфликтов.

Примечательно, что резолюция носит ограниченный характер: даже после возможного одобрения Палатой представителей она сможет вступить в силу только в случае подписания самим Дональдом Трампом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.