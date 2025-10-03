Semafor: США не исключают нанесения ударов по Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает возможности нанесения ударов по территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Semafor.

По словам источника, глава Белого дома рассмотрит возможность принятия мер, если Венесуэла будет «отправлять наркокартели в США» по суше или по морю.

В сентябре Трамп сообщил о проведении ракетного удара по группе, которую он назвал «наркотеррористами из Венесуэлы».

Операция проведена Южным командованием Пентагона в международных водах после получения данных о попытке перевозки крупной партии наркотиков в США, трое человек погибли.