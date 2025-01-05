СДПГ потребовала от депутата удалить твит о визите Шольца в Москву

Генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш подчеркнул, что партия потребовала от депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера удалить его твит о якобы запланированном визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в российскую столицу. Об этом сообщает РИА Новости .

«У нас сейчас произошел инцидент, который считаю весьма проблемным. Твит господина депутата Кизеветтера о якобы предстоящей поездке канцлера в Москву — это подло и коварно», — отметил Мирш.

По его словам, он потребовал от главы ХДС Карстена Линнемана удалить твит Кизеветтера и принести извинения.

4 января депутат написал в соцсети Х о возможном визите Шольца в РФ. Якобы это произойдет до досрочных выборов в бундестаг, которые планируется провести 23 февраля. Также он рассказа, что в маре будет встреча лидеров РФ и США. Но источников информации парламентарий не привел.