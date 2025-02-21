Сбежавший из лагеря НАТО водитель экскаватора рассказал, что получал на своем автопредприятии в 2 раза больше, чем в первые месяцы службы в Вооруженных силах Украины, сообщает РИА Новости .

По его словам, за мой первый месяц нахождения в ВСУ он получил 20 тыс. гривен (примерно 480 долларов — ред.).

«Это самый минимум. Для Киева это ничего. Ты только за квартиру платишь 10-15 тыс. (240-360 долларов — ред.). Это только за жилье, а там еще за услуги 1,5-2 тысячи гривен (36-48 долларов). Это даже не прожиточный минимум», — отметил он.

Ранее сдавшийся в плен российским военным боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Барабащук рассказал, что командование угрожало ему и сослуживцам, что причинят вред близким, если те сдадутся в плен русским. Но когда свои же бросили бойца одного погибать, он принял решение сдаться в плен.