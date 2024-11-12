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Поставки Су-35 и Су-57 в российские ВКС шокировали НАТО

В НАТО оказались шокированы тем фактом, что в Воздушно-космические силы России все еще поставляются истребители Су-35 и Су-57, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The National Interest (NI).

В публикации говорится, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила ВКС РФ очередную партию данных самолетов. При этом поставки были осуществлены, несмотря на санкции и производственные ограничения.

Отмечается, что таким способом ОАК пытается усилить военно-воздушную мощь российской армии.

Кроме того, несмотря на санкции, российский Су-57 впервые показали за границей. Истребитель побывал на китайской выставке Airshow China 2024.

ОАК передала ВКС РФ истребители пятого поколения Су-57 и Су-35. Самолеты отличаются высокими летно-техническими характеристиками.