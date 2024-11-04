Санду вырвалась вперед в президентской гонке в Молдавии

Действующий президент Молдавии Майя Санду опередила своего оппонента Александра Стояногло после подсчета 92,20% протоколов, сообщает РБК.

По данных ЦИК Молдавии, у Санду 50,09% голосов, у бывшего генпрокурора страны - 49,91%.

Ранее Стояногло лидировал на выборах президента Молдавии с 50,81% голосов, у Майи Санду — 49,19% после обработки 90% протоколов.

Санду лидировала в голосовании за рубежом с 74,13% после обработки 7,8% протоколов.