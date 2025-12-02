сегодня в 13:33

Самолет с Уиткоффом влетел в Россию

Самолет, где, предположительно, находится специальный посланник президента США Стив Уиткофф, влетел в воздушное пространство РФ через Латвию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе прибалтийской страны.

Самолет двигался через прибалтийскую страну транзитом. Судно пересекло воздушную границу с РФ около 12:50 рядом с контрольной точкой IGORO.

После этого самолет с, предположительно, Уиткоффом приняли для ведения российские диспетчеры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что встреча между главой РФ Владимиром Путиным и Уиткоффом пройдет в течение нескольких часов. Спецпосланник президента США считается одним из ключевых участников переговорного процесса по украинскому кризису.

По словам Пескова, перед приездом Уиткоффа Соединенные Штаты активно взаимодействовали с Украиной. Велась подготовка версии плана урегулирования президента США Дональда Трампа.

Ранее утром рядом с Кремлем перекрыли дороги. Это может быть связано с приездом Уиткоффа в Москву.

