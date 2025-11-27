Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с YouTube-каналом ассоциации «Франко-российский диалог» подверг сомнению слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о приоритете свободы слова в Евросоюзе, указав на примеры RT и Sputnik, которых еще задолго до начала спецоперации лишили аккредитации в Елисейском дворце.

Лавров напомнил, что вопрос о причинах лишения RT и Sputnik аккредитации поднимался еще в 2019 году на встрече Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Бригансоне, однако тогда французская сторона воздержалась от подробных объяснений.

По его словам, пресс-секретарь французского правительства Бенжамен Гриво после саммита в Бригансоне объяснил это тем, что данные издания являются «не средствами массовой информации, а инструментами пропаганды».

В связи с этим глава российского МИД вспомнил заявление Каллас от лица Евросоюза о том, что свобода слова является основой ЕС, и что никакие препятствия для нее недопустимы.

«Думаю, что все, кто следит за действиями Евросоюза в отношении свободы слова, свободы СМИ, прекрасно знают, что это вранье. Это самая настоящая ложь», — заключил Лавров.

