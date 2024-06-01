Сальдо: ВСУ на Херсонском направлении потеряли около 50 боевиков и 36 дронов

сегодня в 10:31

Группировка войск «Днепр» под Херсоном ликвидировала до 50 боевиков

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что в течение суток группировка войск «Днепр» провела успешную операцию в регионе, нанеся ВСУ значительный урон.

Группировка войск «Днепр» ударила по 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригаде, 35-й бригаде морской пехоты военного флота Украины в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки. В результате слаженных действий ВС РФ, противник потерял два военных автомобиля, боевую машину пехоты, 47 наблюдательных пунктов и шесть складов.

Потери среди живой силы составили до 50 бойцов. Российские военнослужащие также ликвидировали 36 дронов и САУ «Гвоздика».

Ранее Сальдо сообщал, что ракету «Нептун» уничтожили в районе поселка Новоалексеевка. Вражеский объект летел в сторону Крымского полуострова.