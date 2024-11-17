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Сальдо: много ресурсов и усилий понадобится для возврата Херсона под контроль РФ

Чтобы вернуть Херсон под контроль России, необходимо большое количество усилий и ресурсов. Но в будущем он обязательно снова будет освобожден, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Несмотря на веру в возврат города, нужно проявлять реализм. Его освобождение — не простая операция. Она потребует большое количество ресурсов и сил.

Какое количество времени понадобится России для возврата Херсона, Сальдо ответить затрудняется. Он объясняет это тем, что не военный.

Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. 75% региона контролируются ВС России. Остальные 25% временно удерживают ВСУ.

Ранее организация сопротивления «Русский Херсон» помогла российским войскам уничтожить украинских бойцов. Повстанцы передают координаты украинских солдат для их ликвидации.