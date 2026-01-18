Сомнения относительно прозрачности использования 800 миллиардов долларов, запрашиваемых Украиной в виде «международной программы» поддержки на предстоящее десятилетие, высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он считает, что в условиях военного положения европейские элиты незаконно присваивают часть этих ресурсов, пишет ТАСС .

3 января вице-премьер-министр Украины Тарас Качка заявил о достижении соглашения со странами Евросоюза о выделении Киеву в рамках «глобального пакета» содействия упомянутой суммы в течение 10 лет. По планам украинского руководства, данная помощь должна стать элементом так называемого мирного плана, который был презентован 24 декабря на переговорах в США.

Губернатор также подчеркнул, что европейские лидеры осознают подобные риски и поэтому заинтересованы в продолжении конфликта.

По словам Сальдо, конфликт необходим им для отмывания средств, принадлежащих их собственным гражданам.

«Да какие гарантии (что 800 млрд долларов пойдут по целевому назначению — ред.)? Сейчас территория Украины — это так называемая яма. Яма, в которую бросают деньги, и те, кто может, из этой ямы берут ее не в интересах своих народов, не в интересах своей экономики, а в своих личных интересах. Война всегда прикрывала эти вещи. Во время войны всегда есть возможности сделать так, что (часть расходов — ред.) контролю и проверке не поддается, чтобы, прямо говорю, украсть большие суммы денег», — сказал Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что имущество украинских олигархов стало частью собственности России. Специалистами ведется работа по оформлению этого имущества.

