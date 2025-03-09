Сакс: США не нужно было вмешиваться в украинский конфликт

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Соединенным Штатам не следовало вмешиваться в украинский конфликт, сообщает РИА Новости .

Кроме того, он обвинил семью экс-президента США Джо Байдена и Агентство по международному развитию (USAID) в извлечении выгоды из этого конфликта.

«Военно-промышленный комплекс извлек выгоду. Семья Байдена прикарманивала деньги. USAID пользовалось незаконными доходами. Украина страдала», — написал он в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп обозначил позицию по дальнейшей поддержке Украины, которая связана со стремлением Киева перейти к мирным переговором с Россией.

При этом глава Белого дома не исключает вариант с введением антироссийских санкций вплоть до прекращения огня или окончательного урегулирования конфликта на Украине.