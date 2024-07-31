«С ума сошли»: белорусская активистка рассказала о планах оппозиции

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Оппозиция планировала удары зараженными радионуклидами дронами из Литвы по Белоруссии, пишет РИА Новости .

Представительница белорусской оппозиции Ольга Тишкевич вернулась в Минск из Литвы и рассказала о планах радикалов.

По ее словам, бывший сотрудник института биоорганической химии Национальной академии наук Белоруссии Олег Дорошкевич пытался создать беспилотники, способные транспортировать жидкость с радионуклидами.

Опробовать действие дронов предполагалось сначала на Украине, а потом и в Белоруссии, чтобы впоследствии предложить властям способ обеззараживания территорий, сказано в публикации.

Соратник Дорошкевича, Юрий Косач, на каунасском заводе по производству удобрений изучал действие опасных веществ.

Тишкевич передала разговор с еще одним участником будущей операции, который сообщил о приобретении более 20 дронов для ударов, в том числе, и по Белорусской АЭС.

«Я говорю: „Вы что с ума посходили — ударить с территории Литвы по Беларуси“?» — заявила Тишкевич в эфире государственного белорусского телевидения.