«Русский народ еще молодой»: Путин выступил на открытии Года единства народов РФ
Фото - © РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Года единства народов России, сообщается на сайте Кремля.
В Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной в Москве состоялось торжественное открытие Года единства народов России. На церемонии выступил глава государства.
«Русский народ — еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия… Складывалась она по-разному. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, — заявил Путин.
Мероприятие прошло в рамках федерального просветительского марафона «Россия — семья семей», организованного обществом «Знание».
