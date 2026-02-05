«Русский народ еще молодой»: Путин выступил на открытии Года единства народов РФ

В Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной в Москве состоялось торжественное открытие Года единства народов России. На церемонии выступил глава государства.

«Русский народ — еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия… Складывалась она по-разному. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, — заявил Путин.

Мероприятие прошло в рамках федерального просветительского марафона «Россия — семья семей», организованного обществом «Знание».

