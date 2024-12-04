Русские и украинцы всегда были братьями, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время своей прямой линии заявил, что русские и украинцы всегда были братьями. Об этом он сказал одному из пленных бойцов ВСУ.

Руководитель региона отметил, что украинский пленный пошел воевать против России и «поверил американцам».

«Русские и украинцы всегда были братьями. А он пошел против своего народа, защищая интересы американские, натовские. И в результате попал в плен», — сказал Кадыров.

Обращаясь к пленному, глава Чечни заявил, что лучше бы тот «умер, чем попал в плен, если он такой воин». Кадыров также предложил боевику застрелиться, однако солдат отказался, сказав о желании жить. Чеченский лидер отметил, что пленный хочет убивать, но сам умирать не готов.

Рамзан Кадыров также показал лагерь военнопленных ВСУ, расположенный в Грозном.