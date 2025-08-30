Посол России в Румынии Владимир Липаев был вызван в министерство иностранных дел страны, где ему заявили «твердый протест» в связи с украинскими событиями, сообщает РИА Новости .

Поводом стало повреждение здания представительства ЕС в Киеве 28 августа, которое западные СМИ приписывают российским силам.

«Прозвучавшие в ходе встречи обвинения в адрес России были отведены как беспочвенные, необоснованные и искажающие действительность», — прокомментировал Липаев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военным объектам, а повреждения гражданской инфраструктуры являются следствием работы украинских систем ПВО и РЭБ. Она также подчеркнула контраст между реакцией ЕС на инцидент в Киеве и молчанием в отношении систематических обстрелов ВСУ гражданских объектов России, приводящих к жертвам среди мирного населения.