Руководитель РФПИ Дмитриев прибыл в США для проведения переговоров
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США, сообщает «Царьград» со ссылкой на CNN.
Он приехал туда с целью проведения официальных переговоров.
Как сообщает Axios, Дмитриев в пятницу встретится со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Иные детали не разглашаются.
Ранее The Wall Street Journal писал о том, что телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, прошедший 3 июля, был «лишен теплоты» и завершился значительно быстрее, чем предыдущие их беседы.
