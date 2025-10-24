сегодня в 16:59

Руководитель РФПИ Дмитриев прибыл в США для проведения переговоров

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США, сообщает «Царьград» со ссылкой на CNN.

Он приехал туда с целью проведения официальных переговоров.

Как сообщает Axios, Дмитриев в пятницу встретится со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Иные детали не разглашаются.

Ранее The Wall Street Journal писал о том, что телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, прошедший 3 июля, был «лишен теплоты» и завершился значительно быстрее, чем предыдущие их беседы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.