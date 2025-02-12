Рубио: Трамп будет добиваться возвращения в США всех осужденных в РФ американцев

Глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп будет добиться возвращения на родину всех американских граждан, осужденных в России.

Ранее в США из России был возвращен американец Марк Фогель, осужденный за контрабанду наркотиков. Детали его освобождения не раскрываются.

«Освобождение Марка также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой», — указано в заявлении Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

Трамп ранее отметил, что освобождением Фогеля Москва отнеслась к Вашингтону «очень хорошо».