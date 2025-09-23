сегодня в 17:51

Рубио: США могут прекратить содействие в урегулировании конфликта на Украине

Американский госсекретарь Марко Рубио допустил, что США могут в какой-то момент прекратить работы по содействию урегулирования украинского конфликта, сообщает ТАСС .

Как отметил Рубио, США сейчас является единственной страной, которая действительно может говорить с обеими сторонами конфликта, и все государства приветствуют данную роль.

«В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль», — сказал госсекретарь в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, рано или поздно Штаты также могут принять решение о введении новых санкций.

Также он считает, что Украине следует согласиться на договоренности по урегулированию конфликта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.