Рубио: США могут прекратить содействие в урегулировании конфликта на Украине
Фото - © Unsplash.com
Американский госсекретарь Марко Рубио допустил, что США могут в какой-то момент прекратить работы по содействию урегулирования украинского конфликта, сообщает ТАСС.
Как отметил Рубио, США сейчас является единственной страной, которая действительно может говорить с обеими сторонами конфликта, и все государства приветствуют данную роль.
«В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль», — сказал госсекретарь в интервью телеканалу NBC News.
По его словам, рано или поздно Штаты также могут принять решение о введении новых санкций.
Также он считает, что Украине следует согласиться на договоренности по урегулированию конфликта.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.