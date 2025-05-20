Рубио: США и союзники работают над передачей Украине систем Patriot

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты вместе с союзниками работают над передачей Украине систем противовоздушной обороны Patriot. При этом страны столкнулись с тем, что им самим не хватает этих комплексов, сообщает РИА Новости .

«Комплексов Patriot не хватает даже странам НАТО. Мы не можем производить их достаточно быстро», — заявил Рубио.

После телефонных переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым Рубио заявил, что Москва готовит официальный документ с требованиями для прекращения огня в Украине. Особое внимание он уделил стамбульским договоренностям об обмене пленными (1000 на 1000), назвав их «конкретным гуманитарным достижением».

Тем временем президент США Дональд Трамп поделился с европейскими лидерами и главой Украины Владимиром Зеленским информацией о своей просьбе к российскому президенту Владимиру Путину. Просьба заключалась в том, чтобы в рамках меморандума по украинскому урегулированию предложить то, «с чем можно согласиться», а не сразу же отклонить.