Рубио раскрыл детали переговоров с Лавровым и предупредил о новых санкциях

После телефонных переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва готовит официальный документ с требованиями для прекращения огня в Украине, сообщает РИА Новости .

«Российская сторона хочет четко обозначить свои условия до начала полноценных переговоров», — пояснил Рубио в эфире CBS, подчеркнув, что Киев параллельно формирует собственный список условий.

Американский госсекретарь подтвердил, что санкционный законопроект Линдси Грэма набрал уже 77 голосов в Сенате.

«При достижении 80 голосов администрация потеряет возможность заблокировать эти меры», — предупредил он, напомнив, что у Вашингтона остается «окно возможностей» для диалога.

Особое внимание Рубио уделил стамбульским договоренностям об обмене пленными (1000 на 1000), назвав их «конкретным гуманитарным достижением». Однако дальнейшие перспективы урегулирования остаются туманными: пока стороны фиксируют позиции, Конгресс США готовит новый пакет ограничений, который может вступить в силу уже в июне.

Политологи отмечают двойственность ситуации: с одной стороны — осторожное движение к переговорам, с другой — растущее давление американских ястребов, требующих ужесточить санкционный режим. Как заявил Рубио, теперь все зависит от того, смогут ли Москва и Киев предложить взаимоприемлемые условия до точки невозврата в Вашингтоне.