Рубио опроверг слова об отказе от плана урегулирования Трампа по Украине
Фото - © Государственный департамент США
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сказал, что мирный план по Украине разработали чиновники США при работе с представителями Москвы и Киева. До этого ряд сенаторов Соединенных Штатов сказали, что дипломат хотел указать на непричастность Вашингтона к созданию плана, сообщает «Коммерсант».
Рубио отметил в посте в соцсети Х, что мирный план предложили Соединенные Штаты. Его предлагают в качестве прочной основы для грядущих переговоров.
В основе плана находятся предложения РФ. Однако в нем еще учтены интересы Украины.
До этого сенатор-республиканец Майк Раундс рассказал журналистам, что Рубио связался с ним и другими парламентариям. Госсекретарь США прокомментировал переданный Соединенными Штатами мирный план.
«Это не наша рекомендация, это не наш план», — якобы сказал тогда Рубио.
