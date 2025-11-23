сегодня в 09:18

Рубио опроверг слова об отказе от плана урегулирования Трампа по Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сказал, что мирный план по Украине разработали чиновники США при работе с представителями Москвы и Киева. До этого ряд сенаторов Соединенных Штатов сказали, что дипломат хотел указать на непричастность Вашингтона к созданию плана, сообщает « Коммерсант ».

Рубио отметил в посте в соцсети Х, что мирный план предложили Соединенные Штаты. Его предлагают в качестве прочной основы для грядущих переговоров.

В основе плана находятся предложения РФ. Однако в нем еще учтены интересы Украины.

До этого сенатор-республиканец Майк Раундс рассказал журналистам, что Рубио связался с ним и другими парламентариям. Госсекретарь США прокомментировал переданный Соединенными Штатами мирный план.

«Это не наша рекомендация, это не наш план», — якобы сказал тогда Рубио.

