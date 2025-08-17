Рубио объяснил, почему не случится капитуляции ни России, ни Украины

Для достижения мирных переговоров необходимо обоюдное согласие на компромисс. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио, объясняя, почему не стоит ждать капитуляции ни со стороны России, ни Украины, пишет РБК .

По словам Рубио, ситуация далека от того, чтобы какая-либо из конфликтующих сторон — Россия или Украина — была вынуждена полностью сдаться. Он подчеркнул, что переговорный процесс возможен только при готовности обеих сторон пойти на определенные уступки.

«Обеим сторонам придется чем-то поступиться, чтобы сесть за стол переговоров, чтобы это случилось. Все так и есть. И чем раньше это признаем, тем скорее это произойдет», — заявил Рубио.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп решил начать запланированную на 18 августа встречу в Белом доме с общения с украинским президентом Владимиром Зеленским наедине. Только после этого к переговорам смогут присоединиться сопровождающие его лидеры Евросоюза.