Рубио: на встрече с РФ США получили принципиально новые предложения по Украине

Рубио: США продолжат контакты с РФ и Украиной, несмотря на отсутствие прогресса

На встрече США и России, которая состоялась 10 июля, Вашингтон получил новые предложения по урегулированию украинского конфликта, которые Москва ранее не озвучивала. Такое заявление сделал глава Госдепа США Марко Рубио, отметив, что Штаты продолжат контакт с обеими странами, несмотря на отсутствие прогресса, пишет РИА Новости .

На встрече в Куала-Лумпуре США услышали новые предложения по Украине.

«Думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижения мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», — заявил Рубио.

При этом, по словам Рубио, США разочарованы отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта. Но останавливать контакт с какой-либо из сторон пока не планируют. Вашингтон намерен добиваться устойчивого мира в затянувшемся кризисе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров планировал лично встретиться с Рубио перед саммитом АСЕАН в Малайзии.