Рубио и Ермак на встрече советников обсудили гарантии безопасности для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио и глава офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече советников подняли вопрос о будущей модели гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил советник Ермака Александр Бевз, сообщает украинская «Страна.ua» .

Стороны хотят разработать финальную модель гарантий до конца следующей недели. Сейчас вопрос включает в себя два направления: политико-юридическое и военное.

В частности обсуждаются поставки Украине оружия, финансовая поддержка сил обороны, обмен разведданными, обеспечение учений и т. д. Также переговорщики разрабатывают адаптированную версию 5 статьи договора НАТО о коллективной обороне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему важно достичь понимания по гарантиям безопасности до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, модель гарантий должна быть готова в течение 7–10 дней.