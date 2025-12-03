Рубио: достижение мира в конфликте зависит от России и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что достижение мира в конфликте России и Украины будет зависеть от Москвы и Киева, сообщает Газета.ru .

Поздно вечером 2 декабря в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Переговоры проходили около 5 часов.

«В конце концов это будет зависеть от них. Если они решат, что не хотят закончить войну, она продолжится. Мы будем пытаться закончить ее», — уточнил Рубио в интервью Fox News.

Ранее Рубио сказал, что завершить конфликт на Украине без контактов с Россией невозможно.

