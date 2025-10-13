RTL: экс-президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

Бывший президент Франции Николя Саркози начнет отбывать наказание 21 октября. Экс-главу государства приговорили к 5 годам тюрьмы по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году, сообщает радиостанция RTL .

Саркози будет отбывать наказание в столичном исправительном учреждении Санте. В тюрьме имеется специализированный блок для содержания заключенных, которым требуются особые меры безопасности. При этом неизвестно, будет ли экс-президент находиться в данном блоке.

13 октября в здании парижского суда состоялась встреча Саркози с руководителем экономической прокуратуры и судьей, ответственным за исполнение наказаний. После встречи бывший президент покинул суд и отказался общаться с журналистами.

Адвокаты Саркози смогут подать прошение об освобождении только после его заключения. При этом у Апелляционного суда будет два месяца на рассмотрение. Защита указывает на отсутствие риска рецидива или побега, что теоретически может позволить ему выйти на свободу до католического Рождества. Свою вину Саркози не признает, поэтому не намерен просить о помиловании действующего главу государства Эммануэля Макрона.

Николя Саркози занимал пост президента Франции в период с 2007 по 2012 год. На выборах в 2012 году он уступил Франсуа Олланду.

Ранее издание Paris Match сообщало, что шутка зампредседателя Совбеза России Медведева над Макроном разозлила французов. Российский чиновник заявил, что в политическом кризисе во Франции виноват президент страны.

