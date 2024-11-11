RS: Шольц предложил «финляндизировать» Украину

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В Германии рассматривают будущее Украины по финскому сценарию

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил рассматривать будущее Украины по финскому сценарию времен «холодной войны», пишет РИА Новости со ссылкой на Responsible Statecraft.

В немецком правительстве рассматривают вариант отказа Украины от членства в НАТО на примере нейтрального статуса Финляндии в годы холодной войны, сказано в публикации.

«Насколько далеко европейская дискуссия ушла от мантры „всё, что потребуется для победы Украины“ к более трезвой оценке реалий на местах», — утверждают авторы статьи.

Ранее Шольц подтвердил возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Немецкий канцлер также обсудил украинский кризис с избранным президентом США Дональдом Трампом.