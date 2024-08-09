Российский миллиардер Дерипаска призвал прекратить огонь на Украине

Экс-руководитель компании «Русал», миллиардер Олег Дерипаска во время интервью с японским изданием Nikkei Asia призвал немедленно прекратить огонь на Украине, сообщает RTVI .

По его мнению, вооруженный конфликт на Украине можно остановить, прекратив огонь.

В разговоре с азиатскими журналистами он также отметил, что в его отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным нет никаких изменений. Олигарх рассказал, что он и его коллеги занимаются бизнесом, «не трогают» политику, а взамен Кремль не трогает их.

Дерипаска также добавил, что после начала конфликта на Украине торговля с Западом практически прекратилась. Из-за этого РФ стала больше сотрудничать с азиатскими странами. Он считает, что для страны взаимодействие с Индией и Китаем имеет особое значение.

Ранее Дерипаска спрогнозировал окончание СВО на Украине. По его мнению, это произойдет не раньше мая 2025 года.