Российский лидер прилетел на военную базу в Анкоридже
Путин прибыл в Анкоридж: опубликованы кадры приземления президентского борта
Первые кадры приземлившегося самолета президента России Владимира Путина на военной базе в Анкоридже опубликовала пресс-служба Кремля.
Президент РФ прибыл на Аляску для участия в ключевом саммите с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры, как ожидается, затронут вопросы стратегической стабильности, санкционного давления и конфликта на Украине.
Трамп ранее уже прибыл в Анкоридж.
Предварительно, Путин и американский президент Дональд Трамп должны встретиться в 11:00 (22:00 мск). Общение лидеров двух стран и их делегаций может длиться около 6-7 часов.