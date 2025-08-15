Российский лидер прилетел на военную базу в Анкоридже

Президент РФ прибыл на Аляску для участия в ключевом саммите с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры, как ожидается, затронут вопросы стратегической стабильности, санкционного давления и конфликта на Украине.

Трамп ранее уже прибыл в Анкоридж.

Предварительно, Путин и американский президент Дональд Трамп должны встретиться в 11:00 (22:00 мск). Общение лидеров двух стран и их делегаций может длиться около 6-7 часов.