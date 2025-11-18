Россиян предлагают лишить права голоса на выборах за критику СВО

Лица, публично выражающие несогласие с политикой правительства и действиями России в зоне специальной военной операции (СВО), должны быть лишены избирательного права на срок до 5 лет, а также утратить связанные с этим привилегии. Об этом заявил общественный деятель и политолог Вадим Попов, сообщает «Абзац» .

Попов аргументирует свою позицию тем, что в условиях нарастающего давления со стороны Запада, проведения СВО и приближающихся выборов в Госдуму необходимо ужесточить меры в отношении тех, кто, по его мнению, представляет угрозу для государства. Он также обратил внимание на возвращение в страну граждан, ранее покинувших ее после начала украинского конфликта, но не сумевших адаптироваться к жизни в Европе.

Эксперт выразил опасение, что эти вернувшиеся граждане могут дестабилизировать общественное мнение и повлиять на политические процессы в стране. В качестве превентивной меры общественник предлагает ограничить их гражданские права.

Попов предложил ввести пятилетний запрет на занятие государственных должностей, участие в выборах любого уровня и работу на стратегически важных предприятиях для тех, кто покинул страну и критиковал действия государства. Кроме того, предлагается создать федеральный реестр таких лиц, фиксируя их высказывания и действия.

Общественный деятель подчеркнул, что данная мера не должна распространяться на тех, кто выезжал за границу по личным обстоятельствам, таким как посещение родственников или получение медицинской помощи. Инициатива направлена на ограничение прав тех, кто, занимая высокие должности, может оказывать нежелательное влияние.

Активист отметил, что к вернувшимся из-за границы гражданам, особенно тем, кто долгое время работал в Европе, должно быть предъявлено требование о подписании документа, подтверждающего их полную поддержку политического курса страны.

