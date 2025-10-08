Россия заглушила все 6 спутников Великобритании в ответ на санкции

Некоторое время назад Великобритания увеличила список санкций в отношении РФ, добавив в него около 30 физических и юридических лиц. Россия ответила, предположительно, создав помехи для военных спутников Лондона, сообщает АБН24 со ссылкой на материал китайского издания Sohu.

Разведка Великобритании занимается сбором данных о том, что происходит в РФ. Самолеты и беспилотники страны постоянно совершают полеты над Черным морем и рядом с иными регионами России. Таким образом Лондон следит за обстановкой. Еще наблюдение проводится с помощью спутников.

Появилась информация, что военные спутники Великобритании плохо функционируют в последнее время — сигнал от них периодически теряется. В Лондоне считают, что в этом виновата РФ.

Так, глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман сказал, что все шесть военных спутников государства периодически глушатся. Он считает, что это делают российские спецслужбы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.