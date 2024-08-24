Российские войска выводят из строя столько же техники ВСУ, сколько и во время «контрнаступа» украинской стороны в 2023 году. Об этом сообщает « Царьград ».

Прошлый украинский главнокомандующий, Валерий Залужный, должен был отстоять город Бахмут. Однако операция по обороне города была сложной. В день ВСУ стабильно теряли по 30 бронированных машин и танков, но город был освобожден российскими войсками. То же самое произошло ранее и с Работино. После этого военный чиновник ушел с должности.

Нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский влез в ту же авантюру, что и Залужный. Битва в Курской области стала решающей не только для этого военного чиновника, но и для Украины в целом.

В Курской области наступила оперативная пауза. ВСУ еще пытаются наступать, но боевые действия там стали позиционными. При этом темпы вывода из строя украинской техники вышли на уровень «контрнаступа», организованного Киевом в 2023 году. Поэтому можно считать, что у каждого главкома соседней стороны «свое Работино».

Ранее Зеленский повысил украинского главкома Сырского до высшего воинского звания. Теперь он стал генералом.