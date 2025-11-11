Россия официально откажется признавать вердикты МУС

сегодня в 02:24

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, законодательно запрещающую исполнение на территории России решений иностранных и международных судов, не основанных на международных договорах РФ или резолюциях Совбеза ООН, сообщает «КоммерсантЪ» .

Законопроект дополняет ФКЗ «О судебной системе РФ» положением, исключающим признание юрисдикции органов, созданных без участия России.

Как пояснил председатель правления АЮР Владимир Груздев, это касается прежде всего Международного уголовного суда, поскольку Россия отозвала намерение стать участником Римского статута.

Норма затронет и возможный «трибунал по Украине», созданный при участии ЕС, легитимность которого Москва не признает.

