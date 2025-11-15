Соединенные Штаты отказываются вести переговоры о возврате России шести объектов дипломатической недвижимости, незаконно блокированных в период с 2016 по 2018 год, что противоречит договоренностям между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Вашингтоне, американские власти не только сняли с объектов дипломатический статус, но и полностью заблокировали доступ российских представителей, включая возможности оценки состояния имущества и нанесенного ущерба.

Речь идет о дачах посольства в Мэриленде, зданиях торгпредства в Вашингтоне, генконсульства в Сан-Франциско, резиденциях генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле, а также объекте российской миссии при ООН в Нью-Йорке. В

дипмиссии охарактеризовали действия США как «вопиющее беззаконие и произвол», нарушающие Венскую конвенцию 1961 года. Несмотря на регулярные обращения российской стороны к Госдепартаменту, вопрос остается нерешенным, что продолжает отравлять двусторонние отношения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.