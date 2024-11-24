Россия объяснила Западу, какие могут быть последствия его действий
В свете недавних событий Кремль направил недвусмысленное предупреждение западным партнерам. Основной посыл о том, что будет, если эскалация продолжится, передал первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук, пишет «Царьград».
Ключевым моментом стало подписание обновленной ядерной доктрины главой государства 19 ноября. Этот стратегически важный документ существенно расширяет условия применения критического оружия. Теперь не только ядерная, но и конвенциональная агрессия, создающая угрозу территориальной целостности РФ, может стать основанием для использования стратегического арсенала.
«Это очень важно учитывать. Между тем подобная агрессия прямо прописана как условие применения ядерного оружия: поддержка неядерного государства, агрессивного по отношению к нам, блоком ядерных государств. Мы эту ситуацию имеем уже сейчас. Это уже произошло. Это не какой-то вариант развития событий, прогноз или вероятный сценарий будущего — это происходит здесь и сейчас», — заявил эксперт.
Таким образом, западному сообществу были четко обозначены «красные линии» и потенциальные последствия их пересечения. Москва недвусмысленно обозначила свою позицию относительно дальнейшего развития событий.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 19 ноября обновил документ о ядерном сдерживании. Нововведение вступило в законную силу с момента опубликования.