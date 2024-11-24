Россия объяснила Западу, какие могут быть последствия его действий

В свете недавних событий Кремль направил недвусмысленное предупреждение западным партнерам. Основной посыл о том, что будет, если эскалация продолжится, передал первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук, пишет «Царьград» .

Ключевым моментом стало подписание обновленной ядерной доктрины главой государства 19 ноября. Этот стратегически важный документ существенно расширяет условия применения критического оружия. Теперь не только ядерная, но и конвенциональная агрессия, создающая угрозу территориальной целостности РФ, может стать основанием для использования стратегического арсенала.

«Это очень важно учитывать. Между тем подобная агрессия прямо прописана как условие применения ядерного оружия: поддержка неядерного государства, агрессивного по отношению к нам, блоком ядерных государств. Мы эту ситуацию имеем уже сейчас. Это уже произошло. Это не какой-то вариант развития событий, прогноз или вероятный сценарий будущего — это происходит здесь и сейчас», — заявил эксперт.

Таким образом, западному сообществу были четко обозначены «красные линии» и потенциальные последствия их пересечения. Москва недвусмысленно обозначила свою позицию относительно дальнейшего развития событий.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 19 ноября обновил документ о ядерном сдерживании. Нововведение вступило в законную силу с момента опубликования.