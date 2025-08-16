Россия — «могучая страна», а Украина — нет, и украинцам нужно заключить соглашение с Москвой. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста Fox News о том, что он может посоветовать Киеву, сообщает РБК .

«Нужно заключить сделку, да. Россия — могучая страна, а они [Украина] — нет», — сказал Дональд Трамп после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

По мнению хозяина Белого дома, украинской стороне необходимо пойти на сделку с Россией, чтобы урегулировать конфликт. Теперь соглашение зависит именно от Украины, сказал Трамп.

Президенты России и США проводили переговоры на Аляске 15 и 16 августа. По словам Трампа, по украинской сделке согласовали «многие пункты», но не «самый важный». Путин заявлял, что Россия искренне хочет завершения конфликта на Украине.