Россия, Мали и Буркина-Фасо подпишут соглашения по мирному атому

Россия подпишет соглашения по мирному атому сразу с двумя африканскими государствами — Мали и Буркина-Фасо. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правовой информации .

Председатель правительства России Михаил Мишустин 12 июня подписал распоряжения о том, что Россия, Мали и Буркино-Фасо заключат соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Оба документа содержат по 15 страниц.

В рамках партнерства с африканскими государствами Мали и Буркина-Фасо Россия планирует оказывать комплексную поддержку в развитии ядерной энергетики. Предварительные соглашения включают не только помощь в создании атомных электростанций, но и строительство научно-исследовательских реакторов.

Кроме того, российская сторона намерена обеспечивать полный спектр услуг по ядерному топливному циклу для всех возводимых объектов и предоставлять дополнительную техническую поддержку. Со стороны России соответствующие соглашения поручено подписать госкорпорации «Росатом».