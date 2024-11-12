Россия или Азербайджан: блогер назвал опасной ситуацию в магазине в Волгограде

Он выложил видеозапись, на которой можно увидеть разговор с уроженцами Азербайджана — охранниками магазина, которые, однако, одновременно являются гражданами России. Автор видео спрашивает, зачем сотрудникам торговой точки нашивки с флагом Азербайджана на форме, на что один из них отвечает, что считает себя патриотом своей страны.

«Именно Азербайджан они считают своей страной, а Россия… это место, где они просто зарабатывают деньги. Это вам ответ на вопрос, что будет, если в России будут продолжать заигрывать с диаспорами, которые уже давно имеют в своей работе все признаки ОПГ», — сказал Подоляка.

Он также задал вопрос, можно ли все еще считать Волгоград Россией или это уже Азербайджан.