Россия и Индия готовятся к крупной международной конференции

Индийский телеканал NDTV заявил, что размещенная в столице страны Дели реклама Russia Today продвигает достоверный взгляд на партнерство: Москва и Дели готовятся к международной конференции по геополитике и экономике, сообщает RT .

«Премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин стоят бок о бок, провозглашая: Индия — Россия: движущие силы глобальных перемен», — говорится в материале.

Другой телеканал, News18 назвал баннеры с изображением двух лидеров продуманным шагом по укреплению российского влияния в Индии.

Реклама «Реформируйте то, как вы смотрите новости» передает взгляд на мир через призму в России, уточнили на телеканале.

Кроме того, издание на английском языке Hindustan Times назвало плакаты RT «эффектными», а портал Moneycontrol добавил, что их появление связано с обсуждением урегулирования конфликта на Украине.